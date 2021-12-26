Новосибирский вакцинолог посоветовала ставить прививки с интервалом в месяц

Для детей и взрослых действует единая система.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Врач-вакцинолог одной из многопрофильных клиник Новосибирска рассказала с каким интервалом желательно ставить прививки. И что может произойти, если поставить разные вакцины единовременно.
— Между любыми прививками должен пройти месяц, — посоветовала КП-Новосибирск врач-вакцинолог Елена Кочергина. — Не важно, от одного заболевания они ставятся или от разных.
По словам медика, если, например, от COVID-19 прививка поставлена только что, то прививку от гриппа можно поставить через месяц. Причем система для взрослых и в будущем для детей, если для них введут обязательную вакцинацию, едина.
— Если не выждать месяц, то побочных эффектов скорее всего не будет. Но есть вероятность, что антитела не выработаются и от прививки не будет толку, — уточняет Елена. — По одномоментному введению вакцин пока что нет данных.
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