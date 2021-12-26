В Новосибирске иномарка сбила шестилетнего ребенка и мужчину

В Новосирске в аварии пострадали 6-летний мальчик и 37-летний сибиряк. Их сбила машина, когда они переходили дорогу. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске автомобилист сбил двух пешеходов. Изветно, что 6-летний мальчик переходил дорогу вместе с 37-летним сибиряком на зеленый свет по пешеходному переходу.

— В 12.06 водитель 1972 года рождения на автомобиле Toyota Fortuner ехалпо улице Сакко и Ванцетти с левым поворотом на улицу Кирова, и у дома №25 по улице Кирова совершил сбил двух пешеходов, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Пострадавших госпитализировали. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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