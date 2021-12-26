В Новосибирской области от коронавируса за сутки умерли 15 человек

В Новосибирской области за сутки коронавирус диагностировали еще у 369 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области за сутки коронавирус диагностировали еще у 369 человек. Всего в регионе с момента начала пандемии было зарегистрировано 92 808 случаев коронавируса. С выздоровлением были выписаны за прошедшие сутки 253 человека.

— Скончались еще пятнадцать пациентов: мужчины в возрасте 52 года, 68 лет, 70 лет, 71 год, 76 лет, 79 лет, 81 год и женщины в возрасте 60 лет, 61 год, 65 лет, 71 год, 81 год, 81 год, 84 года, 93 года, — сообщили в областном оперштабе. — Всего в регионе ковид унес жизни 4 166 человек.

В больницах города и области с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом находятся 3 320 человек, в том числе — 45 детей. В реанимации находятся 308 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 47 пациентов.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. В связи с этим в новогодние праздники были отменены массовые мероприятия: даже каток на площади Ленина не будет работать после десяти часов вечера. В Новосибирской области также действует система QR-кодов. Их необходимо предъявлять в заведениях общепита, гостиницах, базах отдыха, саунах и салонах красоты, кинотеатрах, театрах, филармонии, аквапарке и закрытых павильонах зоопарка.

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