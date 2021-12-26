В Первомайском районе Новосибирска образовалась пробка из-за массового ДТП

Пробка из-за аварии тянется от разъезда Иня. Фото: «АСТ-54»

В Первомайском районе Новосибирска вечером в воскресенье, 26 декабря, произошла массовая авария. Видео ДТП уже есть в сети.

— На улице Первомайской в сторону Героев Революции столкнулись седаны Mercedes-Benz, Hyundai Solaris, два кроссовера и хэтчбек Suzuki Alto, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Авария произошла в правом ряду и спровоцировала пробку, которая тянется от разъезда Иня до поворота на улицу Заречную. О пострадавших в ДТП не сообщалось.

Напомним, что еще одна массовая авария произошла на Димитровском мосту. В ДТП пострадал годовалый ребенок.

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