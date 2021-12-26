Суд простил 19-летнюю спортсменку, которая из-за болезни мамы фиктивно прописала мигрантов в Новосибирске

Девушка решила помочь матери, которая постоянно занималась фиктивной пропиской мигрантов. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Новосибирске суд простил 19-летнюю спортсменку за прописку не менее 8 мигрантов. Подробности рассказали в прокуратуре Первомайского района.

— Восемь раз девушка обращалась за фиктивной регистрацией мигрантов, вину признала в полном объеме. Ранее 19-летняя спортсменка не была судима, имеет положительные характеристики и спортивные награды. Активно способствовала раскрытию преступления, суд постановил прекратить уголовное дело по нетяжкой статье, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

Однако маму девушки судят по той же статье, было доказано 56 эпизодов. Женщина сломала спину и тяжело заболела, поэтому суд решил приостановить рассмотрение уголовного дела до выздоровления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.