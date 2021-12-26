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Общество26 декабря 2021 12:03

Суд простил 19-летнюю спортсменку, которая из-за болезни мамы фиктивно прописала мигрантов в Новосибирске

Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении сибирячки, но не ее мамы
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
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Девушка решила помочь матери, которая постоянно занималась фиктивной пропиской мигрантов.

Девушка решила помочь матери, которая постоянно занималась фиктивной пропиской мигрантов.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Новосибирске суд простил 19-летнюю спортсменку за прописку не менее 8 мигрантов. Подробности рассказали в прокуратуре Первомайского района.

— Восемь раз девушка обращалась за фиктивной регистрацией мигрантов, вину признала в полном объеме. Ранее 19-летняя спортсменка не была судима, имеет положительные характеристики и спортивные награды. Активно способствовала раскрытию преступления, суд постановил прекратить уголовное дело по нетяжкой статье, — сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова.

Однако маму девушки судят по той же статье, было доказано 56 эпизодов. Женщина сломала спину и тяжело заболела, поэтому суд решил приостановить рассмотрение уголовного дела до выздоровления.

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