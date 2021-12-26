Станции обыскивали кинологи. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске от имени известного блогера заминировали метро. Парень отправил письмо на почту МЧС.

— Я заложил взрывчатку на всех станциях метро Новосибирска. Ваша цель — найти и обезвредить взрывчатку, — процитировал письмо источник в КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Правоохранители провели обыск всех станций метро и ничего не нашли.

Напомним, что сообщение о минировании поступило утром 23 декабря. Станцию на площади Маркса обыскивали кинологи, а на площади Калинина пассажиров на выходе встречали сотрудники и техника МЧС.

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