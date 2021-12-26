Школьница сломала ключицу и ударилась головой.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области школьница упала и сломала ключицу возле магазина. Инцидент произошел в рабочем поселке Коченево.
— Девочке 15 лет и она возвращалась домой. Школьница подскользнулась и упала возле местного магазина. Ей потребовалась помощь врачей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Медики осмотрели школьницу и обнаружили у нее перелом ключицы. Так же девочка сильно ударилась головой.
Напомним, что несколько дней назад двухлетняя девочка сломала ключицу в детском саду. Она неудачно упала.
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