Школьница сломала ключицу и ударилась головой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области школьница упала и сломала ключицу возле магазина. Инцидент произошел в рабочем поселке Коченево.

— Девочке 15 лет и она возвращалась домой. Школьница подскользнулась и упала возле местного магазина. Ей потребовалась помощь врачей, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Медики осмотрели школьницу и обнаружили у нее перелом ключицы. Так же девочка сильно ударилась головой.

Напомним, что несколько дней назад двухлетняя девочка сломала ключицу в детском саду. Она неудачно упала.

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