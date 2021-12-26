График выплаты пенсий в Новый год 2022: как и когда пожилым сибирякам получить выплаты

График выплат на банковскую карту не изменился. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

График выплаты пенсий в Новый год 2022 через почтовые отделения изменился. Об этом объявил Пенсионный фонд России по региону на своем сайте.

— Пенсию и другие социальные выплаты в праздничные дни можно получить 3 января за 3 января, 4 января за 4 января, 5 января за 5 и 7 января, 6 января за 6 и 9 января, 8 января за 8 января, 10 января за 10 января, — сообщается в объявлении ПФР.

По Новосибирской области все выплаты можно будет получить на почте в зависимости от графика работы местных почтовых отделений. Если же средства начисляются на банковскую карту, то никаких изменений в графике не будет.

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