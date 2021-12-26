Делом занимаются правоохранители. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске 17-летний подросток покончил с собой. ЧП произошло в Первомайском районе в пятницу, 24 декабря.

— Тело подростка нашли в его квартире, он находился там один. Чтобы попасть внутрь, полицейским пришлось вскрывать дверь. Предсмертную записки мальчик не оставил, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас в случившемся разбираются правоохранители. Они выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.

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