Делом занимаются правоохранители.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирске 17-летний подросток покончил с собой. ЧП произошло в Первомайском районе в пятницу, 24 декабря.
— Тело подростка нашли в его квартире, он находился там один. Чтобы попасть внутрь, полицейским пришлось вскрывать дверь. Предсмертную записки мальчик не оставил, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Сейчас в случившемся разбираются правоохранители. Они выясняют все причины и обстоятельства произошедшего.
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