У малышки обожжено 9% тела. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области годовалая девочка обварилась супом. Все произошло в городе Черепаново.

— Ребенок находился дома вместе с родителями. Девочка вылила на себя суп. Как только это обнаружили, то ее сразу же отвезли в больницу, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Врачи осмотрели малышку. Они диагностировали у нее термический ожог грудной клетки кипятком I и II степени. Всего у девочки обожжено 9% тела.

Напомним, что в Тогучине двухлетняя девочка сломала ключицу в детском саду.

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