В селе Венгерово под Новосибирском ветер повалил новогоднюю елку

Елку оперативно заменили на следующий день после инцидента. Фото: кадр из видео pahanver

В селе Венгерово Новосибирской области сильный ветер повалил новогоднюю елку, которую уже нарядили к празднику. Падение главного новогоднего атрибута засняли на камеру местные жители и выложили в сеть.

Инцидент произошел в пятницу, 24 декабря. На кадрах ролика видно, как дерево сначала опасно покачивается, а спустя несколько мгновений падает, оборвав гирлянду. Никто при ее падении не пострадал. А на следующий день в субботу, 25 декабря, районная администрация уже установила новую елку.

Напомним, что в самом Новосибирске елки падают не самостоятельно. Несколько деревьев успели спилить в разных частях города предприимчивые местные жители.

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