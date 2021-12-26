В Новосибирске начали судить насильника, напавшего на женщину в парке «Березовая роща»

Подозреваемого выдали царапины на лице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске начался суд над 34-летним подозреваемым за нападение на девушку в парке «Березовая роща». Подробности рассказали в прокуратуре Дзержинского района:

— 34-летний подозреваемый ранее был судим, его обвиняют по статье об изнасиловании с использованием беспомощного состоянии потерпевшей и умышленной порче чужого имущества. Вину он признал частично, — сообщила КП-Новосибирск старший помощники прокурора Дзержинского района Олена Носок.

Напомним, по данным СУ СКР по Новосибирской области, нетрезвый мужчина напал на прохожую на одной из тропинок парка. Он разбил мобильный телефон об колено и стал душить жертву, та сопротивлялась и оставила на лице глубокие царапины. Женщина потеряла сознание и нападавший изнасиловал ее, после чего скрылся. Полиция быстро задержала преступника, его выдали глубокие царапины на лице.

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