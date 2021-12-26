У ребенка передом ключицы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области двухлетняя девочка сломала ключицу в детском саду. Инцидент произошел в городе Тогучин.

— Когда все произошло ребенок был в детском саду. Девочка неудачно упала и ее сразу же показали медикам, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Врачи диагностировали у малышки перелом левой ключицы без смещения.

Напомним, что на днях в Новосибирской области пятиклассница повредила ногу на физкультуре. Девочка неудачно упала и почувствовала боль в колене. После осмотра медики обнаружили у нее ушиб коленного сустава справа.

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