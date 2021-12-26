Сибиряк оплатил долги пенсионерки за продукты перед Новым годом, она расплакалась от радости

Сибиряк оплатил долг пенсионерки, она расплакалась. Фото: предоставлены Арменом Аракеловым

Житель Чанов оплатил пенсионерки за продукты перед Новым годом. Бабушку, которую отчитывали за долги, он встретил в сельском магазине.

— Продавец отчитывала пенсионерку, которая не погасила долг до Нового Года. Я просто спросил, за что долг — за продукты или за сигареты и алкоголь? Пенсионерка со слезами ответила, что за продукты. Спросил, какая сумма, и оплатил более трех тысяч рублей. Сказал, что это ей на Новый Год. И я вновь увидел слезы, но это уже были не слезы печали, а слезы радости и счастья, — рассказал КП- Новосибирск Армен Аракелов.

Общественник запустил акцию в сообществе «Чаны. Черный и Белый список» и призвал предпринимателей и волонтеров оплатить долги пенсионеров в продуктовых магазинах в селах. Также, третий год проходит акция "Полки добра" в магазинах, куда каждый может положить хлеб, масло, крупы для пенсионеров.

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