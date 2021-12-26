В Новосибирской области мужчина избил свою 57-летнюю мать

В Черепановском районе Новосибирской области пенсионерке пришлось вызывать скорую после побоев от сына.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Черепановском районе Новосибирской области пенсионерке пришлось вызывать скорую после побоев от сына. Инцидент случился в ночь на 20 декабря.
— Женщина вызвала скорую помощь и рассказала, что ее избил сын, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Женщину доставили в больницу, медики диагностировали у 57-летней женщины ушиб головы и уха.
После осмотра и оказания первичной помощи врачи отпустили ее домой, а о случившемся рассказали правоохранителям.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Новосибирске 53-летняя женщина попала в больницу после ссоры с сыном. 32-летний мужчина избил свою мать.
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