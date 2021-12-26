У сибирячки из сарая украли сразу шестерых поросят

В Барабинском районе Новосибирской области произошла нестандартная кража.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Барабинском районе Новосибирской области произошла нестандартная кража. У жительницы одного из местных сел украли животных из его хозяйства.
— Преступление произошло ночью: кто-то пробрался на участок одной из жительниц села, сорвал там, на стене сарая замок и похитил шестерых поросят, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Сейчас воришку ищет полиция.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о другой не совсем обычной краже, произошедшей в Черепановском районе. Там из холодильника в одном из местных супермаркетов кто-то украл две розы.
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