У сибирячки из сарая украли сразу шестерых поросят

В Барабинском районе Новосибирской области произошла нестандартная кража. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Барабинском районе Новосибирской области произошла нестандартная кража. У жительницы одного из местных сел украли животных из его хозяйства.

— Преступление произошло ночью: кто-то пробрался на участок одной из жительниц села, сорвал там, на стене сарая замок и похитил шестерых поросят, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас воришку ищет полиция.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о другой не совсем обычной краже, произошедшей в Черепановском районе. Там из холодильника в одном из местных супермаркетов кто-то украл две розы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области из холодильника в магазине украли две розы

Сейчас грабителя ищет полиция (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.