Новосибирцы в трусах и купальниках облились ледяной водой на площади Ленина

Новосибирцы вышли на площадь Ленина с ведрами и закалились. Фото: Мария Иванова

26 декабря новосибирцы в трусах и купальниках вышли на площадь Ленина, чтобы облиться холодной водой. Так они пропагандируют закаливание.

— Это наша традиция. И это весело, собираются много друзей. Дух единства захватывает!Воду мы брали с собой в пятилитровых бутылях, — рассказала КП-Новосибирск Мария, которая участвует в акции уже второй год.

Для новосибрцев обряд обливания стал уже традицией. Фото: Никита Савельев

Обливание холодной водой проходит в городе в рамках «Марафона Закаливания». Люди собираются в последнее воскресенье года, обливаются и говорят, что так получают заряд энергии и здоровья на следующий год.

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