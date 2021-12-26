Новосибирцы выстраиваются в огромные очереди в торговых центрах перед Новым годом

В Новосибирске перед новогодними праздниками местные жители поспешили в торговые центры за подарками. Фото: стоп-кадр
Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
Перед Новым годом новосибирцы атаковали торговые центры: горожане спешат купить подарки и продукты к празднику и выстраиваются в огромные очереди.
- В «Меге» уйма народу, - рассказали КП-Новосибирск читатели.
Представители крупных сетей магазинов пытаются решить проблему и ставят дополнительные кассы самообслуживания.
— У нас сейчас работает 63 кассы, 16 из них — кассы для самообслуживания. Мы поставили их еще осенью, потому что знали, что будет народ перед Новым годом. Кассы справляются, — прокомментировал КП-Новосибирск директор новосибирского филиала сетевого магазина «Ашан» Александр Чиркунов.
Пробки образовываются не только в магазинах, но и на дорогах города. Накануне в городе Яндекс.Карты оценивал дорожную ситуацию были 10-балльные заторы.
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