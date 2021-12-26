В Новосибирске сгорел частный дом на трех хозяев

В Новосибирске во время пожара на Сухарной сгорели дом и баня. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В Заельцовском районе Новосибирска горел частный дом на улице 1-я Сухарная. Известно, что дом рассчитан на трех хозяев.

— Огнем повреждены крыша частного дома, домашние вещи и мебель в квартире №1, мебель, баня. Квартиры №2 и №3 пламя не задело, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Воду к горящему дому подвозили от пожарного гидранта, которй находится в километре от места ЧП. Тушили пламя 19 пожарных и 6 единиц техники.

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