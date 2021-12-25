Погода в Новосибирске на 26 декабря 2021 года: как в октябре

В Новосибирске по-прежнему тепло.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Погода в Новосибирске на 26 декабря 2021: небесная канцелярия по-прежнему милосердна. Во всяком случае, такое ощущение складывается исходя из прогноза Западно-Сибирского гидрометцентра.
Удивительно теплый декабрь продолжает радовать жителей Новосибирска теплом. На очередные сутки синоптики прогнозируют температуру в диапазоне от -7 до -9 градусов по Цельсию.
Такую погоду можно сравнить с октябрьской, а уже в ноябре в Сибири бывает значительно холоднее.
- Облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах местами гололедица, - также добавляет Западно-Сибирский гидрометцентр.
Скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.
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