Погода в Новосибирске на 26 декабря 2021 года: как в октябре

В Новосибирске по-прежнему тепло. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске на 26 декабря 2021: небесная канцелярия по-прежнему милосердна. Во всяком случае, такое ощущение складывается исходя из прогноза Западно-Сибирского гидрометцентра.

Удивительно теплый декабрь продолжает радовать жителей Новосибирска теплом. На очередные сутки синоптики прогнозируют температуру в диапазоне от -7 до -9 градусов по Цельсию.

Такую погоду можно сравнить с октябрьской, а уже в ноябре в Сибири бывает значительно холоднее.

- Облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах местами гололедица, - также добавляет Западно-Сибирский гидрометцентр.

Скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.

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