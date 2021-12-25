Годовалая девочка пострадала в ДТП в Новосибирске

В ДТП пострадала годовалая девочка.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Новосибирске произошла авария, в которой пострадал ребенок. ДТП зафиксировано 25 декабря в 19.45 на Димитровском мосту.
Toyota Mark II ехала в сторону улицы Фабричной. Когда водитель стал перестраиваться в средний ряд, машина столкнулась с попутной Toyota RAV4. RAV4 в свою очередь вылетела на встречную полосу и столкнулась с попутной Toyota Auris.
- Пострадал один человек - пассажир автомобиля «Тойота Ариус», девочка 2020 года рождения, которая находилась на заднем сидении автомобиля в детском кресле, пристегнутая пятиточечным ремнем безопасности, - сообщает ГИБДД Новосибирска.
Девочку доставили в больницу, травмы пока не известны.
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