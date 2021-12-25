Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-6°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 декабря 2021 15:52

Годовалая девочка пострадала в ДТП в Новосибирске

Авария произошла субботним вечером на Димитровском мосту
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В ДТП пострадала годовалая девочка.

В ДТП пострадала годовалая девочка.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске произошла авария, в которой пострадал ребенок. ДТП зафиксировано 25 декабря в 19.45 на Димитровском мосту.

Toyota Mark II ехала в сторону улицы Фабричной. Когда водитель стал перестраиваться в средний ряд, машина столкнулась с попутной Toyota RAV4. RAV4 в свою очередь вылетела на встречную полосу и столкнулась с попутной Toyota Auris.

- Пострадал один человек - пассажир автомобиля «Тойота Ариус», девочка 2020 года рождения, которая находилась на заднем сидении автомобиля в детском кресле, пристегнутая пятиточечным ремнем безопасности, - сообщает ГИБДД Новосибирска.

Девочку доставили в больницу, травмы пока не известны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.