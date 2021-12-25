Из-за строительства моста на площади Труда ограничат движение автомобилей

В Новосибирске продолжается строительство моста. Фото: ВИС.
На площади Труда водителей ждут ограничения. Они связаны со строительством моста через Обь.
Рабочие уже ведут подготовительные работы очередного этапа. Сужения коснутся участков дорог на улицах Ватутина, Станиславского, Троллейной и Широкой. А ближайшие работы - строительство правого поворота с улицы Станционной на Широкую.
Ограничения на проезжих частях обещают делать поэтапно.
- К концу года техническая готовность по всему проекту составит 45%. Возведено 12 из 18 опор моста, включая три русловые опоры. На левом берегу выполнены земляные работы по основному ходу трассы в объеме более 430 тысяч кубометров, погружено свыше 120 буровых свай, - сообщает о текущем состоянии работ группа «ВИС», которая возводит мост.
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