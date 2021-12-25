В Новосибирске за сутки от ковида умерли 4 мужчины и 7 женщин

Медики подсчитали количество жертв ковида за очередные сутки. Фото: Иван МАКЕЕВ

У 376 жителей Новосибирской области выявили коронавирус. Таковы данные Оперативного штаба региона за очередные сутки. При этом максимальное количество заболевших за сутки составляло 409 человек. Такой показатель медики фиксировали 16 ноября.

Смертность за сутки – тоже несколько меньше средних ноябрьских значений: болезнь не смогли перенести 11 человек.

- Скончались мужчины в возрасте 51 год, 68 лет, 76 лет, 78 лет и женщины в возрасте 62 года, 66 лет, 72 года года, 81 год, 83 года, 84 года, 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 4 151 человек, - сообщает Оперативный штаб региона.

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