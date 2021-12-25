Полиция выяснила, как с банковской карты новосибирской пенсионерки пропали деньги

Полиция легко нашла похитителя денег с банковской карты. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Жительница улицы Новоуральской обратилась в отдел полиции с проблемой: с ее банковской карты пропали деньги – более 14 тысяч рублей. Сотрудники стал разбираться, и вскоре все выяснилось – неприятности связаны с 43-летним мужчиной, который арендовал у пенсионерки комнату.

- Воспользовавшись ситуацией, он запомнил пин-код от банковской карты, принадлежавшей женщине. Узнав о том, что хозяйке жилья поступила пенсия, злоумышленник незаметно взял карту и, сняв с нее деньги, вернул обратно, - сообщает областное управление МВД России.

Теперь квартиранту грозит наказание за кражу с банковского счета.

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