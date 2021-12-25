Эксперты объяснили, почему современные россияне тоскуют по СССР

Популярность советских вещей продолжает расти. Фото: музей «Галерея времени»/ vk.com/retro_automoto_nsk

В России продолжает расти спрос на советские товары. Они продаются на блошиных рынках, через онлайн-объявления. Популярны у покупателей металлические подстаканники, фотографии, монеты и банкноты времен СССР, духи.

Внимание жителей также привлекают тематические музеи. Они есть во многих городах. В том числе - в Новосибирске.

Старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Роман Абрамов считает, что такая ностальгия позволяет обществу менее болезненно переживать исторические травмы.

- Критики советского жизненного мира оценивали материальный мир СССР как бедный красками и вещами, — написал социолог в научной работе «Музеефикация советского». — Однако осмотр экспозиций «народных музеев» прямо опровергает этот тезис: посетитель оказывается подавлен обилием и разнообразием вещей, так же как их своеобразием с точки зрения дизайна и качества материалов.

А старший экскурсовод новосибирского музея «Галерея времени» Ольга Плетенкина сравнивает выставку с машиной времени.

— Это своеобразные якоря, которые тянут за собой цепочки воспоминаний об этих предметах. Как они были куплены? Какие события с ними связаны? Помню, как в комнате игрушек один папа увидел пушку из своего детства и тут же начал увлеченно рассказывать сыну, что в нее можно было заряжать карандаш или монетки. На наших глазах происходила реконструкция времени — в первую очередь, эмоциональная, - цитируют Плетенкину «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

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