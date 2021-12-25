Суд взыскал с МВД 129 тысяч на похороны новосибирского ветерана, умершего в Израиле

Владимир Розенталь служил в органах с 1981 года. Фото: Главное управление МВД России по Новосибирской области.

Суд постановил взыскать с областного управления МВД России компенсацию на погребение ветерана.

Владимир Розенталь работал в органах с 1981 года, дослужившись до должности заместителя начальника управления уголовного розыска в новосибирском Главке МВД России. Был награжден медалью «За вклад в укрепление правопорядка».

Пенсионер умер Израиле, когда вместе с женой ездил к своим пожилым родителям. Вдова получила документы о смерти в Израиле, и в России Министерство внутренних дел сочло, что они не позволяют выдать законную компенсацию. Спорить пришлось в суде.

«В Центральном районном суде ей отказали, однако апелляционная инстанция облсуда первое решение отменила и постановила взыскать с ГУ МВД России по Новосибирской области пособие на погребение в размере 129 225 рублей 14 копеек», - сообщает «Новая Сибирь».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.