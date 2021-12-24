Снег, состояние подъездов, крыш и подвалов – новосибирцы назвали главные проблемы в своих домах

Многих новосибирцев не устраивает уборка снега во дворах. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В последние две недели года власти Новосибирска запустили интернет-опрос.

- Мэрия города Новосибирска приглашает принять участие в опросе и высказать свое мнение по некоторым вопросам управления многоквартирным домом, оценить работу своих управляющих организаций и готовность личного участия в жизни дома, - говорится на сайте городской администрации.

Жителям предложен набор вопросов о собраниях жильцов, управлении домом. Отдельный вопрос посвящен претензиям жителей.

- Какие проблемы по содержанию дома вас волнуют больше всего сейчас? – Задаются вопросом составители.

Горожанам предложили выбрать сразу по несколько вариантов ответа. Самым популярным оказался ответ «Уборка снега во дворе и его вывоз». Эту строчку спустя неделю опроса кликнуло 73% участников. Второй по популярности ответ – «состояние подъезда». Это выбор 50% респондентов. Далее следует пункт «подвалы и кровли» - 35%.

Наиболее редкие жалобы – на снабжение газом, электричеством и холодной водой.

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