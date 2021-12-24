Жительница Новосибирска на суде простила мужа, который пытался ее убить

Обвиняемый получил сравнительно маленький срок.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокурор Советского района рассказал КП-Новосибирск о суде за покушение на убийство. На скамью подсудимых попал Николай Николаев, который был жесток с собственной женой.
Сначала он, угрожая убийством, едва не выбросил женщину в окно, затем избил ее.
«Повалил последнюю на пол, ударив ее при этом головой о стену, нанес ей удары ногами по туловищу в область ребер, и с целью причинения ей смерти с силой своими руками сдавил ее шею», - говорится в приговоре.
- Преступление было совершено на почве словесного конфликта, - прокомментировал КП-Новосибирск прокурор Советского района Сергей Пустовой.
Суд учел массу смягчающих обстоятельств: отсутствие судимостей, хорошие характеристики и пожелания самой супруги обвиняемого.
- Потерпевшая просила суд назначить более мягкое наказание. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима, - рассказал Сергей Пустовой.
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