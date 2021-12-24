Жительница Новосибирска на суде простила мужа, который пытался ее убить

Обвиняемый получил сравнительно маленький срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокурор Советского района рассказал КП-Новосибирск о суде за покушение на убийство. На скамью подсудимых попал Николай Николаев, который был жесток с собственной женой.

Сначала он, угрожая убийством, едва не выбросил женщину в окно, затем избил ее.

«Повалил последнюю на пол, ударив ее при этом головой о стену, нанес ей удары ногами по туловищу в область ребер, и с целью причинения ей смерти с силой своими руками сдавил ее шею», - говорится в приговоре.

- Преступление было совершено на почве словесного конфликта, - прокомментировал КП-Новосибирск прокурор Советского района Сергей Пустовой.

Суд учел массу смягчающих обстоятельств: отсутствие судимостей, хорошие характеристики и пожелания самой супруги обвиняемого.

- Потерпевшая просила суд назначить более мягкое наказание. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима, - рассказал Сергей Пустовой.

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