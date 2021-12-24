В Новосибирске мужчину, надругавшегося над школьницей, отправили в колонию на 14,5 лет

В Новосибирске вынесли приговор 59-летнему мужчине, надругавшемуся над школьницей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске вынесли приговор 59-летнему мужчине, надругавшемуся над школьницей. Подробности дела рассказали в областном Следственном комитете.

— Подсудимый, являясь знакомым семьи потерпевшей и точно зная, что девочке еще не исполнилось 14 лет, в течении нескольких лет с использованием беспомощного состояния последней и с применением насилия неоднократно совершал в отношении нее действия сексуального характера, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

Сам сибиряк свою вину в ходе следствия признавать отказался, однако суд все же признал его виновным в совершении 27 эпизодов преступлений по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Его отправили в колонию строгого режима на 14,5 лет, а также взыскали компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

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