Девочка ушибла коленку. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области пятиклассница повредила ногу на физкультуре. Инцидент произошел в селе Бажинск в Маслянинском районе.

— Все произошло на уроке физкультуры. Девочка неудачно упала и почувствовала боль в колене. Ее сразу же показали врачам, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Медики поставили ребенку диагноз — ушиб коленного сустава справа. Ее отпустили домой.

Напомним, что недавно в Маслянинском районе школьник тоже получил травму на уроке физкультуры. Он ушиб палец на ноге.

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