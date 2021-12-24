Девочка ушибла коленку.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирской области пятиклассница повредила ногу на физкультуре. Инцидент произошел в селе Бажинск в Маслянинском районе.
— Все произошло на уроке физкультуры. Девочка неудачно упала и почувствовала боль в колене. Ее сразу же показали врачам, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Медики поставили ребенку диагноз — ушиб коленного сустава справа. Ее отпустили домой.
Напомним, что недавно в Маслянинском районе школьник тоже получил травму на уроке физкультуры. Он ушиб палец на ноге.
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