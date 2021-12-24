Делом занимаются правоохранители.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирской области школьницу обвинили в продаже наркотиков. Инцидент произошел в Черепаново в одной из местных школ.
— К правоохранителям обратилась одна из жителей города. Она попросила привлечь к ответственности девочку, обучающуюся в одной из школ. Ее обвинили в продаже неустановленных веществ, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Недавно, «Комсомолка» писала про 23-летнего сотрудника СИЗО, пытавшегося сбыть осужденным крупную партию наркотиков. На него завели уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения».
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