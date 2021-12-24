В Новосибирске школьник попал в больницу после игр с другом

В Новосибирске мальчик попал в больницу после того, как поиграл с другом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске мальчик попал в больницу после того, как поиграл с другом. Детские забавы закончили для школьника серьезной травмой.

— Произошел инцидент вечером в среду 22 декабря около одной из школ в Ленинском районе Новосибирска, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Во время игры с другом 10-летний мальчик получил травму глаза.

Школьника доставили в больницу с диагнозом: проникающее ранение левого глаза. Медики сообщили о случившемся в полицию.

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