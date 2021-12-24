В Новосибирске школьник попал в больницу после игр с другом

В Новосибирске мальчик попал в больницу после того, как поиграл с другом.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске мальчик попал в больницу после того, как поиграл с другом. Детские забавы закончили для школьника серьезной травмой.
— Произошел инцидент вечером в среду 22 декабря около одной из школ в Ленинском районе Новосибирска, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Во время игры с другом 10-летний мальчик получил травму глаза.
Школьника доставили в больницу с диагнозом: проникающее ранение левого глаза. Медики сообщили о случившемся в полицию.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер