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Происшествия24 декабря 2021 12:08

В Новосибирске школьник попал в больницу после игр с другом

У ребенка проникающее ранение глаза
Галина СИМОНОВА
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В Новосибирске мальчик попал в больницу после того, как поиграл с другом.

В Новосибирске мальчик попал в больницу после того, как поиграл с другом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске мальчик попал в больницу после того, как поиграл с другом. Детские забавы закончили для школьника серьезной травмой.

— Произошел инцидент вечером в среду 22 декабря около одной из школ в Ленинском районе Новосибирска, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Во время игры с другом 10-летний мальчик получил травму глаза.

Школьника доставили в больницу с диагнозом: проникающее ранение левого глаза. Медики сообщили о случившемся в полицию.

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