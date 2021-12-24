Мэр Анатолий Локоть назвал уборку снега в Новосибирске удовлетворительной

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал уборку города от снега удовлетворительной. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал уборку города от снега удовлетворительной. На пресс-конференции с журналистами в пятницу, 24 декабря, градоначальник пояснил, что хуже всего с уборкой улиц дела обстоят во дворах домов.

— Ситуацию на дорогах Новосибирска я сейчас, в целом, считаю удовлетворительной. В худшем состоянии находится дворовая, придомовая территория. Но это уже ответственность управляющих компаний. Мы намерены провести работу со всеми нашими управляющими организациями, чтобы они привели в порядок все свои дворы, — пояснил Анатолий Локоть.

При этом, градоначальник отметил, что во многом ситуация со снегом на дорогах зависит от интенсивности снегопада. Так, ежесуточно с территории города вывозят более 30 тысяч кубометров снега.

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