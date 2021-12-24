В Новосибирской области школьница ушибла руку на уроке физкультуры

Девочка ушибла палец на руке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области школьница ушибла руку на уроке физкультур. Инцидент произошел в селе Елбань Маслянинского района.

— Девочке 11 лет и она была на уроке физкультуры. Во время упражнения она упала и повредила руку. Школьницу тут же показали медикам, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Врачи диагностировали у сибирячки ушиб четвертого пальца левой кисти.

Напомним, что на днях школьник растянул связки, катаясь на горках. Так же у него обнаружили ушиб груди.

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