Пробки на вечер в Новосибирске 24 декабря 2021 года: затор образовался на Фабричной

Пробки на вечер в Новосибирске 24 декабря 2021 года образовались на обоих берегах.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Пробки на вечер в Новосибирске 24 декабря 2021 года образовались на обоих берегах. Согласно данным портала Яндекс.Карты, загруженность городских дорог составляет 7 баллов.
На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Никитина, Бориса Богаткова, Пролетарская, Военная, Ипподромская, Вокзальная магистраль, Красный проспект, Орджоникидзе, Ядринцевская, Фрунзе, Нарымского, Гоголя, Дуси Ковальчук и Богдана Хмельницкого.
На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, проезд Энергетиков, Ватутина, Станиславского, Котовского, Блюхера, Немировича-Данченко, Титова, Бетонный проезд, Хилокская и Петухова.
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