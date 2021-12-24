Пробки на вечер в Новосибирске 24 декабря 2021 года: затор образовался на Фабричной

Пробки на вечер в Новосибирске 24 декабря 2021 года образовались на обоих берегах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пробки на вечер в Новосибирске 24 декабря 2021 года образовались на обоих берегах. Согласно данным портала Яндекс.Карты, загруженность городских дорог составляет 7 баллов.

На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Кирова, Никитина, Бориса Богаткова, Пролетарская, Военная, Ипподромская, Вокзальная магистраль, Красный проспект, Орджоникидзе, Ядринцевская, Фрунзе, Нарымского, Гоголя, Дуси Ковальчук и Богдана Хмельницкого.

На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, проезд Энергетиков, Ватутина, Станиславского, Котовского, Блюхера, Немировича-Данченко, Титова, Бетонный проезд, Хилокская и Петухова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.