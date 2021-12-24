В Новосибирской области мать ищет сына, пропавшего на Сахалине

К поиску подключили правоохранителей.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирской области в полицию обратилась 62-летняя женщина. Она заявила о том, что ее сын не выходит на связь.
— Женщина проживает в Кочковском районе. Ее сыну 21 год. Он уехал в Сахалинскую область и перестал выходить на связь. Парень уехал туда, чтобы добывать рыбу, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Как уточнил источник, отец звонил ребенку несколько раз, но оба телефоны были отключены.
— До сих пор местоположение парня не уставлено, — говорит источник.
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