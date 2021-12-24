Герои найдены! И награждены!

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

14 декабря в Ленинском районе Новосибирска был ограблен салон по продаже ювелирных изделий. На улице грабителя поймали двое мужчин, услышавших крики продавцов о помощи, и удерживали его до прибытия ГБР ГВАРДИИ.

Поимкой правонарушителя был предотвращен крупный материальный ущерб: как уточнили в салоне, свыше 700 тысяч рублей. В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ решили найти и поблагодарить неизвестных героев, для чего в СМИ объявили их поиск.

В первый же вечер после публикации в дежурную часть Агентства поступил телефонный звонок.

- Здравствуйте, нам сказали, что вы нас ищете, - прозвучал в трубке мужской голос.

Оказалось, что дерзкого налетчика поймали два друга-новосибирца, совершенно случайно оказавшихся в тот день рядом с местом преступления. Они рассказали, что вышли из кофейни и ждали, пока прогреется их машина, когда увидели, как из магазина выскочил парень, а за ним с криками о помощи бежали какие-то люди.

Оба героя занимаются предпринимательской деятельностью, а один из них, как выяснилось, и сам является клиентом ГВАРДИИ!

Героев под аплодисменты всех сотрудников офиса ГВАРДИИ наградили благодарственными письмами, денежными премиями и памятными подарками. Награды за образцовую гражданскую позицию и неравнодушие - то, чего сегодня так часто не хватает, и оттого имеющее особую человеческую ценность - вручили генеральный директор Агентства и директор департамента охраны.