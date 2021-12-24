В Новосибирскую область придут морозы до -31 градуса

В Новосибирскую область придут по-настоящему зимние морозы. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирскую область придут по-настоящему зимние морозы. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе температура воздуха может опуститься вплоть до -31 градуса.

— Первое похолодание придет в регион уже в воскресенье, 26 декабря. В этот день температура воздуха опустится до -13…-23 градусов. В целом погода ожидается пасмурная, местами возможен небольшой снег, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре. — В понедельник, 27 декабря похолодает до -20…-25, ночью возможно похолодание до -31 градуса. Местами также будет возможен небольшой снегопад.

А вот сервис Яндекс.Погода наоборот обещает теплую погоду. В воскресенье и понедельник 26 и 27 декабря температура воздуха будет составлять в среднем -8…-11 градусов.

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