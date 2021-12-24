В Новосибирске не будут убирать новогоднюю гирлянду на площади Ленина

Гирлянду будут включать на праздники. Фото: Ксения Полторанина
В Новосибирске решили не убирать энергосберегающую гирлянду, которую протянули вдоль Красного проспекта. Ее установили к Новогодним праздникам.
— Гирлянду решили после праздников не убирать, так будет удобнее, — пояснили КП-Новосибирск в мэрии города.
Гирлянда не будет работать постоянно, ее будут включать по большим праздникам, таким как День города или День Победы.
Напомним, что к Новому году Новосибирск украсили 86 гирляндами стоимостью более 3,5 миллионов рублей.
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