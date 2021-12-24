В Новосибирске не будут убирать новогоднюю гирлянду на площади Ленина

Гирлянду будут включать на праздники. Фото: Ксения Полторанина

В Новосибирске решили не убирать энергосберегающую гирлянду, которую протянули вдоль Красного проспекта. Ее установили к Новогодним праздникам.

— Гирлянду решили после праздников не убирать, так будет удобнее, — пояснили КП-Новосибирск в мэрии города.

Гирлянда не будет работать постоянно, ее будут включать по большим праздникам, таким как День города или День Победы.

Напомним, что к Новому году Новосибирск украсили 86 гирляндами стоимостью более 3,5 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэрия Новосибирска закупит к Новому году гирлянды на 3,5 миллиона рублей

86 светодиодов будут украшать городские улицы (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.