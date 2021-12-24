Умер Юлий Худяков — выдающийся ученый-исследователь кочевых народов Евразии

Юлий Худяков старейшим сотрудником Института археологии и этнографии СО РАН. Фото: archaeology.nsc.ru

В пятницу, 24 декабря, стало известно о кончине выдающегося новосибирского ученого-археолога, доктора исторических наук Юлия Худякова. Мужчина скончался в возрасте 74 лет.

— Он являлся не просто старейшим сотрудником Института археологии и этнографии СО РАН, но, по сути, первым в его стенах специалистом-оружиеведом, исследователем кочевых народов Евразии, — сообщили пресс-службе Института археологии и этнографии СО РАН. — Одной из важнейших заслуг Юлия Худякова следует считать формирование уникальной базы данных по вооружению азиатских кочевников.

Редакция КП-Новосибирск приносит соболезнования родным и близким Юлия Сергеевича.

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