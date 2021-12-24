Спикер Заксобрания Андрей Шимкив рассказал, что не претендует на пост томского губернатора

Андрей Шимкив рассказал о своих дальнейших планах и опроверг слухи о его переезде в Томск. Фото: Засксобрание НСО

Спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив рассказал о своих дальнейших планах и опроверг слухи о его переезде в Томск. Как пояснил политик на встрече с журналистами в пятницу, 24 декабря, свою дальнейшую карьеру он планирует продолжать в Новосибирске.

— Никуда я ехать точно не собираюсь. Я работал и в Москве, и в других регионах и все равно спал и видел, как вернуться, грубо говоря, в родную деревню, — пояснил Андрей Шимкив. — Что касается Новосибирска, я уже говорил, что 100%-ный сторонник нашего президента. Как скажут, так и разберемся. Сейчас что-то говорить, про выборы губернатора рано, тем более, что у нас очень хорошие отношения с действующим губернатором.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что мэр города Анатолий Локоть прокомментировал обыски в департаменте земельных и имущественных отношений.

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