Хоккейные звезды провели в Новосибирске мастер-класс для детей

Фото: Н. Семашко

Александр Свитов - нападающий, чемпион мира 2012 года в составе сборной России, провел 186 игр в НХЛ. Николай Белов - защитник. Играл за лениногорский «Нефтяник», нижнекамский «Нефтехимик», с 2021 года играет за шведский хоккейный клуб «Бьерклевен».

В Новосибирск гости приехали по приглашению Федерации хоккея России, которая поддерживает спортшколы для детей и подростков по всей стране. На этот раз встреча состоялась по инициативе новосибирской хоккейной школы «Красная Машина Юниор».

Мастер-класс прошел для самых юных ребят, которые делают первые шаги в хоккее. Александр Свитов и Николай Белов поделились историями из спортивной карьеры и провели совместную тренировку на льду.

- Даже по личному опыту могу судить: когда я сам был маленьким, к нам приходили дядьки, которые были мастерами, и для нас это всегда было здорово и интересно. Мы этого человека видели только по телевизору, а тут он с нами выходил на лед и показывал какие-то упражнения. Это служит для детишек мотивацией, чтобы они привыкали правильно тренироваться, ставили технику катания и мотали на ус то, что мы им говорим, - поделился с журналистами Александр Свитов.

Для воспитанников хоккейной школы «Красная Машина Юниор» это не первая встреча со спортивными звездами. В ноябре мастер-класс для ребят провел Иван Вишневский, на протяжении 8 лет игравший за хоккейные клубы в США и Канаде.