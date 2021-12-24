На Речном вокзале в Новосибирске установили пять новых турникетов с прозрачными створками

На Речном вокзале появились новые турникеты. Фото: Новосибирский метрополитен

На станции метро «Речной вокзал» вместо старых турникетов появились пять новых входных устройств с прозрачными дверцами. Об этом сообщают в пресс-службе новосибирского метрополитена.

— Следующей заменим входную группу в нижнем вестибюле, которая ведет на первый путь. А полностью завершить замену входных турникетов должны во втором квартале 2022 года, — уточнили в пресс-службе метро.

В течение года на станции поочередно заменят еще 21 турникет. Створки новых устройств высотой почти в полтора метра, ширина прохода составляет от половины до одного метра. Открываются и закрываются дверцы за 0,6 секунды.

Изменилась и система обслуживания: на верхней панели турникета появился желтый кружок, к которому следует прикладывать карту. В случае затруднения пассажирам помогут разобраться работники метрополитена.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала, что в новосибирском метро появится система распознавания лиц.

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