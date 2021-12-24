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Общество24 декабря 2021 7:45

В январе 2022 года в Новосибирске пройдет конкурс на закупку новых умных остановок

Сейчас в Новосибирске их всего девять
София БЕРЕЗОВСКАЯ
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В январе 2022 года в Новосибирске объявят конкурс на закупку новых умных остановок. Фото: София Березовская

В январе 2022 года в Новосибирске объявят конкурс на закупку новых умных остановок. Фото: София Березовская

В Новосибирске объявят конкурс на закупку умных остановок в начале 2022 года. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции по итогам года.

Градоначальник сообщил, что пока в городе всего девять умных остановок.

— Я подтверждаю, что разрабатываются условия концессии. История с пандемией сказывается, и все нужно учесть. Рассчитываем, что в январе 2022 года мы уже объявим конкурс, — сообщил Анатолий Локоть.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что мэр Новосибирска прокомментировал обыски в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии.

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