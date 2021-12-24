В январе 2022 года в Новосибирске пройдет конкурс на закупку новых умных остановок

В январе 2022 года в Новосибирске объявят конкурс на закупку новых умных остановок. Фото: София Березовская
В Новосибирске объявят конкурс на закупку умных остановок в начале 2022 года. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции по итогам года.
Градоначальник сообщил, что пока в городе всего девять умных остановок.
— Я подтверждаю, что разрабатываются условия концессии. История с пандемией сказывается, и все нужно учесть. Рассчитываем, что в январе 2022 года мы уже объявим конкурс, — сообщил Анатолий Локоть.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что мэр Новосибирска прокомментировал обыски в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии.
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