Под Новосибирском нарушитель получил реальный срок за вождение в нетрезвом виде

Водителя под Новосибирском приговорили к полугоду колонии за вождение в пьяном виде Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

За вождение в состоянии алкогольного опьянения нарушителя из Краснозерского района приговорили к полугоду колонии и отобрали водительские права на 3,5 года. Информацию об этом опубликовали в пятницу, 24 декабря, на сайте Краснозерского районного суда Новосибирской области.

— Приговором суда подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ. Назначено наказание — лишение свободы на шесть месяцев в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортом на 3 года 6 месяцев, — указано в сообщении на сайте суда.

По данным следствия, в конце июля мужчина, ранее судимый за вождение в пьяном виде, снова выпил и сел за руль чужого автомобиля. Через три часа в селе Половинном его задержали сотрудники ДПС. Подсудимый полностью признал вину.

В сентябре 2021 года его уже судили, однако 8 декабря заменили приговор на более суровый. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Новосибирске женщина за рулем внедорожника сбила двухлетнего ребенка на санках. Мальчик находится в тяжелом состоянии.

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