Анатолий Локоть прокомментировал обыски в департаменте мэрии Новосибирска

Мэр Новосибирска прокомментировал обыски в департаменте земельных отношений Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В четверг, 23 декабря, в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска прошли обыски. На пресс-конференции по итогам года мэр Анатолий Локоть заверил, что ситуация проще, чем все думают.

— Масштаб этих следственных действий был значительно уже. Никаких обысков на квартире, на даче не проводилось. Были изъяты некоторые документы, которые интересовали Следственный комитет, и мы их предоставили, — прокомментировал глава города.

В администрации после обысков сообщили, что ситуация связана с долгами «Дискуса» перед мэрией, однако позже в прокуратуре опровергли эту информацию. В ведомствах до сих пор не могут назвать причину.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала об обысках в департаменте мэрии.

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