Каждый пятый новосибирец потратит предновогоднюю премию на выплату долгов и кредитов

Новогоднюю премию новосибирцы потратят на кредиты, инвестиции и подарки Фото: Евгения ГУСЕВА

Каждый пятый новосибирец, исходя из результатов опроса сервиса SuperJob, потратит премию на оплату задолженностей. Итоги декабрьского исследования аналитики опубликовали на своем сайте.

— Смена приоритетов: в этом году «тринадцатую» зарплату чаще собираются копить, чем тратить на отпуск. Но чаще всего годовая премия идет на выплату кредитов и долгов. В опросе сервиса SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, ожидающего получения премии по итогам года, — отметили на сайте аналитики сервиса.

В 2020 году закрыть долги с премии собирались 14 % горожан. В этом году количество ответственных должников выросло до 20%. Многие опрошенные вложат премию в инвестиции или потратят на семью, отпуск и, разумеется, подарки к Новому году. А вот потратить деньги на «себя любимого» решились всего 1 % мужчин и 4 % опрошенных женщин.

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