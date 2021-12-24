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Общество24 декабря 2021 5:44

Новосибирцы устроили попрыгушки на пешеходном переходе возле «Глобуса»

Ребята подняли водителям настроение перед Новым годом
София БЕРЕЗОВСКАЯ
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Новосибирцы играют в чехарду прямо на дороге. Фото: Кадр из видео АСТ-54

Новосибирцы играют в чехарду прямо на дороге. Фото: Кадр из видео АСТ-54

Новосибирцы устроили водителям шоу на пешеходном переходе возле театра «Глобус». Несмотря на опасную ситуацию, переходя через дорогу, молодые люди начали перепрыгивать друг через друга, играя в чехарду. Видео прислал очевидец в группу АСТ-54 в социальной сети «Вконтакте».

— Когда до Нового года остается неделя, то можно и в чехарду на пешеходном переходе поиграть, — прокомментировал ситуацию автор видеоролика.

В комментариях горожане даже дали название этому занятию — «пешеходный перепрыг».

Напомним, на дорогах всё же следует быть осторожнее: ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что в Новосибирске женщина за рулем внедорожника сбила двухлетнего ребенка на санках.

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