В Новосибирске будут судить мужчину, угрожавшего убийством 10-летнему мальчику. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске перед судом предстанет местный житель, который угрожал убийством 10-летнему мальчику. Так он заступился за своего сына. В отношении него возбудили и расследовали два уголовных дела: по части 1 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья» и по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

— Следователи установили, что 11 января 2021 года во дворе дома в Кировском районе Новосибирска поссорились два мальчика. Отец одного из них увидел происходящее в окно и вышел на улицу. Затем он подошел к 10-летнему мальчику и схватил его за верхнюю одежду, после чего стал удерживать последнего на месте происшествия, в то время как его сын своими руками, сжатыми в кулаки, и ногами, обутыми в зимние ботинки, по указанию отца нанес малолетнему множественные удары в область головы и тела, — раскрыли подробности случившегося в СК.

Также мужчина, осознавая свое превосходство над ребенком, схватил школьника рукой за ворот верхней одежды и приподнял над землей. Таким образом он сдавил ему шею воротником куртки. А после этого пригрозил мальчику убийством. Затем агрессор отпустил ребенка.

Пострадавший мальчик об издевательствах рассказал маме. Ребенка доставили в больницу, где врачи оказали ему помощь.

Во время следствия мужчина, напавший на школьника, находился под подпиской о невыезде. В ближайшее время уголовное дело в отношении сибиряка поступит в суд. Там его рассмотрят по существу.

Ранее КП-Новосибирск писала об отце второклассницы, который поставил на колени 11-летнего мальчика на детской площадке и плюнул ему в лицо. Таким унижением наказал предполагаемого обидчика своей дочки. Да только вот мальчик, который пострадал от рук агрессора, девочку не обижал.

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