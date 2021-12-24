Врачи рассказали о состоянии двухлетнего мальчика, которого сбил внедорожник в Новосибирске.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Стало известно, в каком состоянии находится двухлетний мальчик, которого 24 декабря во дворе дома на Выставочной улице сбил внедорожник. В момент наезда ребенка на санках везла его мать.
— Состояние двухлетнего ребенка крайне тяжелое, — сообщили корреспонденту КП-Новосибирск в Минздраве Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что малыш поступил в больницу с тяжелой травмой головы и множественными ушибами. Когда его вытаскивали из-под внедорожника ребенок был без сознания.
За рулем иномарки находилась девушка. В момент наезда она сдавала задним ходом.
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